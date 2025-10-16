Alpaca, ein Broker-Dealer mit eigener Clearingstelle und einer Brokerage-Infrastruktur für Aktien, ETFs, Optionen und festverzinsliche Wertpapiere, gab heute bekannt, dass seine Mitgliedschaft an der Nasdaq-Börse akzeptiert wurde. Dies hilft, die Präsenz von Alpaca im US-Markt zu stärken und zeigt seinen kontinuierlichen Fortschritt bei der Schaffung einer vollständigen internen Brokerage-Infrastruktur.

Alpaca's Nasdaq membership, along with its recent Fixed Income Clearing Corporation (FICC) and the Options Clearing Corporation (OCC) memberships, marks the company's growing role as a recognized market participant.

Durch die Nasdaq-Mitgliedschaft kann Alpaca direkt auf das Orderbuch der Börse zugreifen und erhält somit optimierten Zugang zu der vollen Liquiditätstiefe und der umfangreichen Suite an Auftragstypen.

"Unsere Nasdaq-Mitgliedschaft zeigt die Reife und den Fortschritt von Alpaca in den Finanzmärkten und die expandierende Reihe an Handelsprodukten, die wir liefern können. Damit werden unsere Benutzer direkt mit einem der wichtigsten Aktienmärkte der Welt vernetzt", sagte Tony Lee, Global Head of Brokerage bei Alpaca.

Dieser Meilenstein ergänzt die vor kurzem zustande gekommenen Mitgliedschaften von Alpaca in der Fixed Income Clearing Corporation (FICC) und der Options Clearing Corporation (OCC) sowie seinen bestehenden DTCC-Clearing-Status. Gemeinsam unterstreichen diese Genehmigungen die wachsende Rolle des Unternehmens als anerkannter Marktteilnehmer.

"Alpacas Rolle besteht darin, Infrastruktur bereitzustellen, die Partnern Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen gibt" sagte Yoshi Yokokawa, CEO und Mitgründer von Alpaca. "Damit eine Infrastruktur wirklich ihren Zweck erfüllt, muss sie flexibel bleiben und mehr Optionen bieten, damit Partner bessere Erfahrungen bieten können. Die Nasdaq-Mitgliedschaft stärkt die Full-Stack-Grundlage, die wir gemeinsam mit unserer internen Technologie und Brokerage aufbauen."

Über Alpaca

Alpaca ist ein in den USA ansässiger Broker-Dealer mit eigener Clearingstelle und einer Brokerage-Infrastruktur für Aktien, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere, 24/5-Handel und Optionshandel, der über 170 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat. Alpaca wird von weltweit führenden Investoren unterstützt, darunter Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund und Y Combinator. Weitere Informationen finden Sie unter: alpaca.markets

Diese Pressemitteilung wird für Alpaca Securities LLC (Alpaca) verfasst und veröffentlicht. Alpaca Securities LLC (Mitglied von FINRA SIPC ) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AlpacaDB, Inc. Technologie und Dienstleistungen werden von AlpacaDB, Inc. angeboten. Der Optionshandel eignet sich aufgrund seines hohen Risikos, das zu erheblichen Verluste führen kann, nicht für alle Investoren. Bitte lesen Sie Characteristics and Risks of Standardized Options, bevor Sie eine Investition tätigen. Alle Investitionen bergen Risiken. Weitere Informationen finden Sie in unserer Bibliothek mit Offenlegungen.Dies stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, in einer Gerichtsbarkeit, in der Alpaca Securities LLC nicht registriert ist oder keine Lizenz besitzt, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen oder ein Konto zu eröffnen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

