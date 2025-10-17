Anerkennung unterstreicht AI-First-Strategie von Stefanini und globales Engagement zur Beschleunigung der digitalen Transformation durch Innovation und Inklusion

Information Services Group (ISG) ehrt Stefanini bei den Women in Digital Awards in der EMEA-Region durch die Auszeichnung von Natalia Chiritescu. Chiritescu, Digital Solutions Center (DSC) Director for EMEA, NA, APAC, erhält "Bronze Luminary" Auszeichnung in der AI Champion Kategorie, wobei die AI Adoption und Aktivierungswirkung Anerkennung finden.

Das ISG Women in Digital Awards Programm, das im Jahr 2022 in Nord- und Südamerika eingeführt wurde, wurde 2023 auf die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik, einschließlich Indien, ausgeweitet. Im Jahr 2025 hatte das globale Programm insgesamt 536 Finalisten und die Gewinner wurden im September angekündigt.

"Die Women in Digital Awards zielen darauf ab, visionäre Frauen in der gesamten Technologielandschaft zu unterstützen und zu verbinden. Der Erfolg von Natalia Chiritescu ist ein Beweis für den Zweck des Programms: die Zusammenarbeit, Innovation und Diversität zu fördern, um Führungskräfte zu befähigen, die KI-Transformation weltweit voranzutreiben", so Kimberly Tobias, Partner und Leader of ISG Women in Digital.

"Von ISG zum AI Champion gekürt zu werden ist eine Ehre, die ich mit allen bei Stefanini und unseren Kunden teile. Diese Auszeichnung bedeutet einen Meilenstein für unsere AI-First-Reise und bestätigt, dass wenn unsere Teams mit unseren Kunden zusammenarbeiten, können wir KI intelligent operationalisieren, die Zeit bis zur Wertschöpfung beschleunigen und Innovationen in der Art und Weise, wie Organisationen geführt werden, einbetten", so Natalia Chiritescu.

Stefanini AI-First Ecosystem

Die Anerkennung von Natalia Chiritescu durch ISG spiegelt die umfassendere Strategie wider, die über Jahre hinweg aufgebaut wurde. Das Unternehmen bietet ein umfassendes globales Ökosystem von sieben spezialisierten KI-Lösungen, die entwickelt wurden, um umfassende Geschäftsherausforderungen zu bewältigen.

Heutzutage, mit mehr als 250 KI-Erfolgsgeschichten weltweit und Tausenden von Fachleuten, die zu echten Ergebnissen führen, nutzt Stefanini dieses Ökosystem, um die Leistung zu optimieren und Wert für Unternehmen zu schaffen. Seine proprietären KI-Tools steigern den Umsatz, reduzieren Kosten, verbessern die Qualität und erhöhen die Geschwindigkeit.

Der in Rumänien ansässige Stefanini EMEA Hub treibt die gestaffelte Lieferung dieser KI-Lösungen durch Konzentration der Kerntechnologie-Fähigkeiten an einem einzigen strategischen Standort an indem Strategie, Talent und Ausführung vereint werden, um zuverlässige und kontinuierlich verbesserte Bereitstellungen in der gesamten EMEA-Region und darüber hinaus zu gewährleisten.

Gleichzeitig bleibt unser Engagement für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in der gesamten EMEA-Region ein Eckpfeiler, wie wir wachsen und führen werden. Auf der Führungsebene verkörpern Frauen etwa 42% der Führungskräfte in der EMEA-Region, was einen sinnvollen Fortschritt hin zu einer ausgewogenen Führung bedeutet.

Diese Anerkennung stärkt Stefanini EMEA als strategischen AI Hub und positioniert das Unternehmen an der Seite von globalen Führungskräften im Rahmen der KI-gesteuerten Geschäftstransformation. Es festigt das Engagement von Stefanini, Innovationen im großen Maßstab bereitzustellen, und seine Fähigkeit, die Kunden durch die Geschäftstransformation von der Strategie bis hin zur Umsetzung zu begleiten.

Die ISG Women in Digital Awards sind Teil des ISG Women in Digital Programms, das 2018 ins Leben gerufen wurde, um eine Plattform zu bieten, praktische Ratschläge und innovative Ideen zur Interessenvertretung und beruflichen Weiterentwicklung auszutauschen.

Über die Stefanini Group

Stefanini ist ein weltweit tätiges Technologieberatungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen mit einem ko-kreativen Ansatz und einem konsequenten Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen anbietet. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei ihrer digitalen Transformation und beim Erreichen operativer Exzellenz. Mit einem vollständig KI-gestützten Portfolio vereint die Stefanini Group ihr breites Angebot in sieben Geschäftsbereichen: Technologie, Cyber, Daten und Analytik, Finanztechnologie, Betrieb, Marketing und Fertigung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, ist ISG ein langjähriger Marktführer in Technologie- und Unternehmensdienstleistungen, der sich nun an vorderster Front bei der KI-Nutzung befindet, um Organisationen zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das im Jahr 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, tiefgehenden Kenntnisse über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise sener 1.600 Fachleute weltweit, die zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

