CyberArk wird zum siebten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet.

CyberArk ist der Ansicht, dass diese Anerkennung die Vision und Innovationskraft des Unternehmens auf dem PAM-Markt unterstreicht.

Die CyberArk Identity Security Platform schützt alle Identitäten mit modernen Berechtigungskontrollen.

CyberArk (NASDAQ: CYBR), weltweit führender Anbieter im Bereich Identitätssicherheit, gab heute bekannt, dass es im 2025 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management1 als Leader eingestuft wurde. CyberArk wurde zum siebten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet und positioniert sich am weitesten in Bezug auf die Vollständigkeit der Vision. Aus Sicht des Unternehmens spiegelt dies das Engagement von CyberArk wider, die Zukunft des Privileged Access Management (PAM) zu definieren, bei dem jede Identität durch flexiblen, bedarfsgerechten Zugriff, intelligente, KI-gesteuerte Privilegienkontrollen und einheitliche Sicherheit sowohl in Cloud- als auch in lokalen Systemen geschützt wird.

Der Bericht bewertet Tools, die privilegierten Zugriff sowohl für Menschen als auch für Maschinen verwalten. Die CyberArk Identity Security Platform ermöglicht es Unternehmen, alle Identitäten menschliche, maschinelle und KI-Identitäten mit den richtigen Berechtigungskontrollen von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus zu schützen. Als Teil dieser Plattform unterstützen die Privileged Access Management-Lösungen von CyberArk Sicherheitsteams dabei, privilegierte Anmeldedaten, Geheimnisse und Zugriffe in jeder Umgebung, von lokalen Systemen bis hin zur Cloud, zu schützen. Dadurch werden keine dauerhaften Privilegien gewährt, Verstöße verhindert und die betriebliche Effizienz verbessert.

"Wir sind der Ansicht, dass die Anerkennung von CyberArk als führendes Unternehmen im Bereich Privileged Access Management durch Gartner ein Beweis für unsere Vision ist, bei der Sicherheit an erster Stelle steht und alle Identitäten geschützt werden, einschließlich Menschen, Maschinen und KI", erklärte Matt Cohen, CEO von CyberArk. "CyberArk gestaltet die Zukunft des privilegierten Zugriffsmanagements durch kontinuierliche Innovation, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie strategische Akquisitionen. Da immer mehr Identitäten in Unternehmen privilegierten Zugriff erhalten, ist es für Organisationen wichtiger denn je, alle Identitäten mit intelligenten Berechtigungskontrollen in großem Maßstab zu schützen. Die umfassende, KI-gestützte Identitätssicherheitsplattform von CyberArk ermöglicht Unternehmen genau dies, indem sie ihnen hilft, ihre wichtigsten Herausforderungen im Bereich der Identitätssicherheit zu bewältigen und neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein."

Mit seiner preisgekrönten Identity Security Platform bietet CyberArk marktführende Funktionen und Dienstleistungen:

Plattformbreite Die umfassende Plattform von CyberArk wurde für moderne Unternehmen entwickelt und ist sowohl als On-Premise- als auch als SaaS-basierte Lösung verfügbar. Sie gewährleistet den sicheren Zugriff für jede Identität auf jede Umgebung von jedem Standort aus. CyberArk wird als branchenführend in den Bereichen Windows-Privilegienerweiterung und -delegierungsmanagement (PEDM), Remote-Privilegienzugriffsmanagement (RPAM), PAM für Maschinen sowie privilegiertes Konto- und Sitzungsmanagement (PASM) eingestuft.

Kontinuierliche Innovation CyberArk entwickelt marktführende Innovationen, die sich mit Bedrohungen durch KI-Agenten, Workload-Schutz, Erkennungsfunktionen und anderen neuen Herausforderungen befassen. CyberArk CORA AI ist in die CyberArk-Plattform integriert und ermöglicht es Unternehmen, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Identitätssicherheit im gesamten Unternehmen zu verbessern, indem Identitätsbedrohungen schnell erkannt und bekämpft werden.

Weltweit vertrauenswürdige Plattform Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, darunter über 55 der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die Lösungen von CyberArk, um ihre wertvollsten Vermögenswerte zu schützen und wichtige Compliance- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. CyberArk bietet geografisch diversifizierte Aktivitäten mit lokalisierter Bereitstellung in verschiedenen Regionen.

Außergewöhnliche Kundenerfahrung Mit einer Kundenzufriedenheitsbewertung (CSAT) von über 95 und einer durchweg hohen Support-Bewertung in Peer Insights ist CyberArk bestrebt, ein Höchstmaß an Kundenerfahrung zu bieten.

Nachweislicher ROI Laut einer unabhängigen Studie erzielen CyberArk-Kunden einen durchschnittlichen jährlichen Nutzen von 3,1 Millionen US-Dollar pro Unternehmen und einen ROI von 309 über drei Jahre. Durch den Einsatz eines konsolidierten, cloud-nativen Ansatzes für die Identitätssicherheit können Unternehmen ihre IT- und Entwickler-Workflows optimieren und durchschnittlich 275.000 US-Dollar pro 10 geschützte Geschäftsanwendungen einsparen, die CyberArk schützt.

Um eine kostenlose Kopie des Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management 2025 herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-2025-de.html.

1 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management von Abhyuday Data, Paul Mezzera, Shubham Gera, Tarun Rohilla, Michael Kelley, 13. Oktober 2025

Gartner Haftungsausschlüsse

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) ist der weltweit führende Anbieter von Identitätsschutz und genießt das Vertrauen von Organisationen auf der ganzen Welt, wenn es darum geht, menschliche und maschinelle Identitäten in modernen Unternehmen zu schützen. Die KI-gestützte Identity Security Platform von CyberArk wendet intelligente Berechtigungskontrollen auf jede Identität an und bietet kontinuierliche Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion über den gesamten Identitätslebenszyklus hinweg. Mit CyberArk können Organisationen Betriebs- und Sicherheitsrisiken reduzieren, indem sie Zero Trust und Least Privilege mit vollständiger Transparenz ermöglichen und allen Benutzern und Identitäten, einschließlich Mitarbeitern, IT, Entwicklern und Maschinen, den sicheren Zugriff auf alle Ressourcen ermöglichen, unabhängig von deren Standort und Standort. Erfahren Sie mehr unter cyberark.com.

Copyright 2025 CyberArk Software. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014916105/de/

