Mit der Unterstützung von Peter Thiel, K5 Global, Jeff Bezos und Wellington Management, unter anderem, ist HistoSonics in der Lage, weltweit in neue klinische Anwendungsbereiche zu expandieren

HistoSonics, Inc., Entwickler des Edison® Histotripsy-Systems und einer neuartigen Histotripsy-Therapieplattform, gab heute den Abschluss einer überzeichneten Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bekannt, die von seiner neuen Eigentümergruppe angeführt wurde und unter anderem die zusätzlichen Investoren Thiel Bio und Founders Fund umfasste. Die Finanzierung wird die fortlaufende kommerzielle Expansion des Edison-Systems von HistoSonics in neue globale Märkte unterstützen, neue klinische Indikationen im gesamten Körper beschleunigen und die operative Kapazität für die nächste Wachstumsphase stärken.

Diese Finanzierung folgt auf den kürzlich erfolgten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an HistoSonics in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar durch ein Konsortium internationaler Investoren aus den Bereichen Technologie und Biowissenschaften, darunter K5 Global, Bezos Expeditions und Wellington Management, die sich alle an der neuen Finanzierungsrunde beteiligt haben, die HistoSonics in die Lage versetzt, seine strategischen Prioritäten als privat geführtes Unternehmen voranzutreiben.

HistoSonics erhielt im Oktober 2023 seine erste FDA De Novo-Zulassung und leistet Pionierarbeit bei einer bahnbrechenden, nicht-invasiven Therapie, bei der Histotripsie, eine therapeutische fokussierte Ultraschallenergie, eingesetzt wird, um Tumore und Gewebe unter Echtzeit-Bildführung zu verflüssigen und zu zerstören, ohne die Invasivität oder Toxizität herkömmlicher Verfahren. Das Edison-System ist die weltweit erste und einzige Histotripsie-Plattform, die für den klinischen Einsatz zugelassen ist.

"Diese Finanzierung, die eine gemeinsame Priorität unserer neuen Eigentümergruppe war, ermöglicht es uns, wichtige Projekte zu beschleunigen, die darauf abzielen, den weltweiten Zugang zu unserer Plattform zu erweitern und unsere Therapie in einer beispiellosen Anzahl neuer klinischer Anwendungen und für die Patienten, die sie am dringendsten benötigen, voranzutreiben", erklärte Mike Blue, Chairman und CEO von HistoSonics.

"Behandlungsentscheidungen erfordern häufig einen Kompromiss zwischen Überleben und Leiden. HistoSonics zeigt, dass grundlegende technologische Innovationen uns von solchen faustischen Abkommen befreien können", erklärte Hannes Holste von Thiel Bio. "Über den heutigen Fokus auf Tumoren im Bauchraum hinaus besteht die Möglichkeit, neu zu überdenken, wie ein nicht-invasiver Ansatz die Behandlung anderer Krankheiten vorverlegen, die Angst vor der Überwachung lindern und die Lebensqualität erhalten könnte."

HistoSonics plant, über seinen ursprünglichen Schwerpunkt auf Lebertumoren hinaus auf Indikationen in den Bereichen Niere, Bauchspeicheldrüse und Prostata zu expandieren, mit dem Ziel, die Histotripsie als Behandlungsoption für ein breites Spektrum klinischer Anwendungen im gesamten Körper zu etablieren, sowohl für gutartige als auch für bösartige Erkrankungen.

"Die Histotripsie hat das Potenzial, die Behandlung von soliden Tumoren und anderen Erkrankungen neu zu definieren, indem sie eine völlig neue Behandlungsmethode einführt", erklärte Bryan Baum von K5 Global. "Das Edison-System von HistoSonics vereint bahnbrechende Wissenschaft, klinische Validierung in der Praxis und eine starke frühe kommerzielle Zugkraft. Wir sind stolz darauf, das Team bei der beschleunigten Einführung dieser transformativen Technologie zu unterstützen und zu fördern."

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie entwickelt, die auf der Wissenschaft der Histotripsie basiert, einem neuartigen Wirkmechanismus, bei dem fokussierter Ultraschall eingesetzt wird, um unerwünschtes Gewebe und Tumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung seines Edison-Systems in den USA und ausgewählten globalen Märkten für die Leberbehandlung und erweitert gleichzeitig die Anwendungen der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata und andere. HistoSonics hat Niederlassungen in Ann Arbor, Michigan, und Minneapolis, Minnesota. Weitere Informationen zum Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com. Für patientenbezogene Informationen besuchen Sie bitte: www.myhistotripsy.com.

