DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Oktober

=== 00:01 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei Elevate Rapid City Town Hall *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 08:00 DE/Baugenehmigungen August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,4% 17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung - US/Treffen der G7 Entwicklungsminister ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 00:03 ET (04:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.