Freitag, 17.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Jetzt folgt der nächste Coup - CiTech mit Lettland jetzt auf Europas Verteidigungsbühne
Dow Jones News
17.10.2025 06:39 Uhr
313 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Oktober

=== 
  00:01 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei 
     Elevate Rapid City Town Hall 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 
  08:00 DE/Baugenehmigungen August 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:      +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:      +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE:     +0,1% gg Vm 
     zuvor:      +0,1% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE:     77,3% 
     zuvor:      77,4% 
  17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der 
     Jahrestagung 
 
    - US/Treffen der G7 Entwicklungsminister 
===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 00:03 ET (04:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
