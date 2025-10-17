BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist vor dem Hintergrund eines ungewissen Nahost-Friedens an diesem Freitag in die Türkei. In der Hauptstadt Ankara sind Gespräche des CDU-Politikers mit seinem Amtskollegen Hakan Fidan und weiteren Vertretern der türkischen Regierung geplant.

Schwerpunkt der Unterredungen wird nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin unter anderem die Lage im Gazastreifen sein. Dort gehe es um eine schnelle Verbesserung der humanitären Lage sowie den Einstieg in die Umsetzung der weiteren Punkte des 20-Punkte-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Zudem sollten auch die Lage in Syrien, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und eine Reihe bilateraler Fragen angesprochen werden.

Türkei-Einbindung in EU-Aufrüstungsstrategie "Safe" Thema

Aus dem türkischen Außenministerium hieß es, man wolle bei dem Treffen betonen, welche Bedeutung man der Koordinierung europäischer Sicherheitsstrategien unter dem Dach der Nato beimisst. Ankara strebt die Einbindung in die europäische Aufrüstungsstrategie "Safe" an. Mit dem im Mai von der EU vorgestellten Safe-Programm (Security Action for Europe) soll die europäische Verteidigungsindustrie gezielt gestärkt werden. Insgesamt stehen bis zu 150 Milliarden Euro in Form von zinsgünstigen Krediten bereit. Die Bundesregierung ist grundsätzlich offen für eine Einbindung der Türkei./bk/DP/zb