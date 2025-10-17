© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++BYD ruft über 115.000 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel zurück. Die Rückrufe betreffen sowohl Hybrid- als auch Elektroautos und werfen Fragen zur Qualitätssicherung in Chinas EV-Markt auf. Die BYD-Aktie gibt nach.Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD muss mehr als 115.000 Fahrzeuge zurückrufen. Dies wirft Fragen zu Qualitätsproblemen des Unternehmens im boomenden heimischen Markt auf. Die beiden Rückrufaktionen betreffen sowohl Hybrid- als auch reine Elektrofahrzeuge und werfen einen Schatten auf die Expansionspläne des Unternehmens, das sich zunehmend global positionieren möchte. Die Rückrufe erfolgen nach Ermittlungen der chinesischen Marktregulierungsbehörde SAMR, die Defekte in …Den vollständigen Artikel lesen ...
