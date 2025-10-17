VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-16
|NL0009272749
|3938777.000
|378774188.24
|96.1654
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-16
|NL0009272772
|513000.000
|37588229.16
|73.2714
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-16
|NL0009272780
|360000.000
|30408290.42
|84.4675
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-16
|NL0009690239
|8335404.000
|316938172.39
|38.0231
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-16
|NL0009690247
|2598390.000
|45089553.76
|17.3529
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-16
|NL0009690254
|2426537.000
|30417785.56
|12.5355
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-16
|NL0010273801
|2681000.000
|51465493.59
|19.1964
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-16
|NL0010731816
|808000.000
|68884017.31
|85.2525
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-16
|NL0011683594
|77850000.000
|3463773101.41
|44.4929
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-16
|NL0010408704
|30103010.000
|1075936049.18
|35.7418
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-16
|NL0009272764
|328000.000
|20687993.93
|63.0732
