Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 17
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262879.29
|5.974
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|78909650.00
|476364633.87
|6.0368
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19292735.93
|5.6743
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260328.03
|5.9323
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19014377.00
|111559344.76
|5.8671
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1416708.84
|5.1935
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|16/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|247605855.38
|6.8381
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|16/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|28671126.35
|5.8275
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|16/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10275456.07
|5.1377
© 2025 PR Newswire