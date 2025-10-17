EQS-Ad-hoc: Pulsion Medical Systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Pulsion Medical Systems SE: MAQUET Medical Systems AG erhöht Barabfindung für die Übertragung der Aktien an der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,67



17.10.2025 / 08:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc-Meldung nach Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) MAQUET Medical Systems AG erhöht Barabfindung für die Übertragung der Aktien an der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,67 Feldkirchen, 17. Oktober 2025 Die MAQUET Medical Systems AG, Sitz: Rastatt, Kehler Straße 31, 76437 Rastatt (AG Mannheim HRB 719044), hat die am 28. August 2025 im Rahmen des an die Pulsion Medical Systems SE, Sitz: Feldkirchen, Hans-Riedl-Str. 21, 5622 Feldkirchen (AG München HRB 192563), gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG gerichteten Übertragungsverlangens auf EUR 20,57 pro Aktie festgelegte Barabfindung aufgrund einer nach Abschluss der Bewertungsarbeiten eingetretenen Änderung der Kapitalmarktdaten auf EUR 20,67 erhöht und mitgeteilt, in der am 17. Oktober 2025 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussantrag zu stellen. Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer, der die Angemessenheit der ursprünglich festgelegten Barabfindung am 28. August 2025 bestätigt hatte, hat bereits in Aussicht gestellt, dass er nach derzeitigem Stand die Angemessenheit der erhöhten Barabfindung bestätigen wird. Pulsion Medical Systems SE Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen investor@pulsion.com Tel: +49 (0)89 4599 14-0 Kontakt:

Ansprechpartner:



Investor Relations PULSION Medical Systems SE Stephan Haft Geschäftsführender Direktor Tel.: +49 89 / 459914 0 Fax: +49 89 / 459914 368 E-Mail: info@pulsion.com Ende der Insiderinformation Sprache: Deutsch Emittent, Kontakt:

Pulsion Medical Systems SE

Hans-Riedl-Str. 21

85622 Feldkirchen

Deutschland Telefon: +49 (0)89 4599 14-0 Fax: + 49 (0)89 4599 14-368 E-Mail: info@pulsion.com Internet: www.pulsion.com ISIN: DE0005487904 WKN: 548790 Börsen: Börse München, Freiverkehr Ende der Mitteilung





Ende der Insiderinformation



17.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News