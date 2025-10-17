© Foto: Vira Simon - Westend61Die Sorge vor einer neuen Bankenkrise nehmen zu: Nach den Problemen bei Zions und Western Alliance stürzen die Aktien von US-Regionalbanken ab. Analyst Thomas Altmann warnt: "die Angst ist zurück auf dem Parkett".Die US-Regionalbanken Zions und Western Alliance erleiden massive Abschreibungen, was zu zweistelligen Kursverlusten führt. Die Wall Street zeigt sich besorgt - steht eine neue Regionalbankkrise bevor? Der S&P Regional Banks Select Industry Index erlebte am Donnerstag einen Rückgang um 6,3 Prozent, den größten seit April dieses Jahres, als die Märkte durch Zollstreitigkeiten erschüttert wurden. Die jüngsten Kursverluste, die Sorgen um ein Wiederaufflammen der US-Regionalbankenkrise …Den vollständigen Artikel lesen ...
