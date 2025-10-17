Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 17
[17.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2941599081
|23,797,873.00
|EUR
|22,327.0000
|242,941,140.95
|10.2085
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,181,335.11
|10.3225
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,486,299.12
|10.1254
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2994520851
|11,830,763.00
|USD
|0
|121,871,985.77
|10.3013
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2994520935
|879,975.00
|USD
|0
|8,866,881.95
|10.0763
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,592.55
|10.1837
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,385.14
|10.0154
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,796.17
|10.0112
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.10.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,948.00
|9.9948
