FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat die Anleger an der Börse mit einem überraschend starken dritten Quartal überzeugt. Der Aktienkurs legte am Freitagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut fünf Prozent auf 57,50 Euro zu, während sich für den Dax Verluste abzeichneten.

Damit würden die Conti-Papiere im Hauptgeschäft die jüngste Kursdelle wettmachen. Eine Senkung des Jahresausblicks durch den Rivalen Michelin hatte die gesamte Branche belastet.

Continental habe nun aber gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion auf die Resultate von Continental. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Die Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem Gegenwind für die Profitabilität zu trotzen. Aktuell komme Gegenwind durch Zölle./mis/jha/