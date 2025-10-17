Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (1. Januar bis 30. September 2025) ihren Umsatz trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfeldes stabil gehalten. Der währungsbereinigte Konzernumsatz stieg leicht um 0,4 % auf 6,0 Mrd. Euro, während der berichtete Umsatz mit 5,9 Mrd. Euro auf dem Niveau des Vorjahres lag. Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA:"Unser Geschäft hat sich auch in einem volatilen Umfeld als robust erwiesen. Besonders erfreulich ist das starke Wachstum im Bereich Elektronik, getrieben durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin