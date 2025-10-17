Trotz der jüngsten Turbulenzen am Kryptomarkt zeigt sich Ripple Labs kampfentschlossen. Das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP plant Insidern zufolge eine massive Investition in den eigenen Token. Ein neuer Fonds soll dafür mit mindestens einer Milliarde US-Dollar ausgestattet werden.Berichten zufolge soll für diesen Zweck eine neue Gesellschaft, eine sogenannte Digital Asset Treasury (DAT), gegründet werden. Das Kapital dafür soll über einen SPAC (Special Purpose Acquisition Company), eingesammelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
