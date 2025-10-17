Wie die Bundesstatistiker soeben bekannt machten, stieg der Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe hierzulande im August real um 0,1 % im Vergleich zum Vormonat und um 5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Der leicht wachsende Orderbestand zum Juli 2025 war auf den Maschinenbau (+1,1 %) und den Sonstigen Fahrzeugbau (+0,9 %) zurückzuführen. Dafür verhagelte die Automobilindustrie das Ergebnis gehörig mit -5,1 %. Die Reichweite der Order-Vorräte liegt bei 7,9 Monaten, nach 7,8 im Juli.
