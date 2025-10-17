NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007100000