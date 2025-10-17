So schnell kann es gehen: Die schöne Erholung bei PayPal ist schon wieder dahin. Noch vor einer Woche schien die Aktie Kurs auf die Marke von 80,00 Dollar zu nehmen - nun ist das alles schon wieder Geschichte. Stattdessen gerät jetzt sogar eine eminent wichtige Chartmarke in Gefahr.In der vergangenen Woche kletterte die PayPal-Aktie zwischenzeitlich auf ein neues Zwischenhoch von 77,34 Dollar. Genau eine Woche später ging sie im gestrigen US-Handel bei 66,05 Dollar aus dem Handel, im Tief waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär