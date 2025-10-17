Datum der Anmeldung:
16.10.2025
Aktenzeichen:
B11-72/25
Unternehmen:
Harris Computer Germany GmbH, Roggentin; mittelbarer Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die TECVIA Holding GmbH, München
Produktmärkte:
Software und digitale Lösungen für Fahrschulen
