Datum der Anmeldung:
16.10.2025
Aktenzeichen:
B3-97/25
Unternehmen:
Kingswood Capital Management, Los Angeles (CA; USA); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Medical Depot, Inc. (Drive Devilbiss Healthcare), Port Washington (NY; USA);
Produktmärkte:
Adaptionshilfen BadehilfenGehhilfen, Ausrüstungsgegenstände für Krankenzimmer und -bad, Beatmungshilfen, Betten und Bettenzubehör, Geräte im Zusammenhang mit künstlicher Beatmung, Rollatoren, Rollstühle, Therapeutische Bewegungsgeräte
