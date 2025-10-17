Datum der Anmeldung:
15.10.2025
Aktenzeichen:
V-73/25
Unternehmen:
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen; Erwerb eines Vermögensteils mehrerer Straßenverkehrsgenossenschaften über die Handelsgesellschaft für Kraftfahrzeugbedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Produktmärkte:
Tankkarten
