Datum der Anmeldung:
14.10.2025
Aktenzeichen:
B5-90/25
Unternehmen:
SOCOTEC Testing / Röhll Munitionsbergung / Koch Munitionsbergung (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Entsorgung gefährlicher Abfälle, Kampfmittelbeseitigung, Zivile Kampfmittelbergung
14.10.2025
Aktenzeichen:
B5-90/25
Unternehmen:
SOCOTEC Testing / Röhll Munitionsbergung / Koch Munitionsbergung (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Entsorgung gefährlicher Abfälle, Kampfmittelbeseitigung, Zivile Kampfmittelbergung
© 2025 Bundeskartellamt