Neue Untersuchungen definieren drei Lithiumanomalien mit >1.000 ppm auf Cruzeta und erweitern die Gallium-REE-Anomalien auf Caladão.

Vancouver, British Columbia - 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTCID: SPARF) (FWB: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen") meldet neue Untersuchungsergebnisse von 103 Oberflächenproben, die auf seinem Flaggschiffprojekt Arapaima im brasilianischen Lithium Valley entnommen wurden. Die neuen Ergebnisse erweitern die bekannten Lithiumanomalien und unterstützen die laufende Bohrplanung für die Zielgebiete Cruzeta, Água Branca, Grota do Maquém und Caladão. Diese Ergebnisse sowie die laufenden Explorationsarbeiten - einschließlich Kartierungen, geochemischer Analysen und Probenahmen - unterstützen die Definition von Bohrzielen mit hoher Priorität für kritische Mineralien.

Highlights der Untersuchungen:

- Aus Oberflächengesteinsproben auf Cruzeta wurden drei Lithiumanomalien mit über 1.000 ppm Li ermittelt.

- Proben von Flusssedimenten auf dem Zielgebiet Caladão ergaben Gesamt-Seltenerdoxide (TREO) von über 10.000 ppm (1 %) und erweitern die Anomalien nach Süden.

Die Proben wurden von SGS Geosol (Vespasiano, MG, Brasilien) analysiert, einem international zertifizierten, für Ressourcen- und Reservenberichte geeigneten Labor. Die Aufbereitungs- und Analysemethoden wurden je nach Probentyp ausgewählt. Flusssediment- und Gesteins-/Kernproben wurden gemäß den SGS-Standardprotokollen aufbereitet und analysiert. Das QA/QC-Programm von Spark umfasste routinemäßig entnommene Rohlinge, Duplikate und zertifizierte Referenzstandards.

Das Unternehmen ist dabei, die Logistik und die Genehmigungen für sein erstes Diamantkernbohrprogramm auf den Lithiumzielen Cruzeta, Água Branca und Grota do Maquém sowie für Luftkern- oder Rückspülbohrungen auf dem Gallium-REE-Ziel Caladão abzuschließen. Letzteres befindet sich in unmittelbarer Nähe der kürzlich öffentlich gemeldeten Entdeckungen von Gallium und REE in ionischem Ton über dem Caladão-Granit. Die Auswahl der Bohrziele erfolgt auf Basis der laufenden geochemischen Interpretation und der Feldkartierung. Die ersten Bohrungen sollen die unterirdische Kontinuität der lithiumhaltigen Pegmatite und Gallium-REE-Mineralisierungszonen testen, die durch Oberflächenproben und Kartierungen identifiziert wurden. Nachdem nun mehrere Anomalien definiert wurden und die Bohrplanung im Gange ist, bereitet sich das Explorationsteam von Spark darauf vor, sein erstes unterirdisches Testprogramm innerhalb des Bezirks durchzuführen.

"Unsere laufenden Explorationsarbeiten haben wichtige Ziele für Lithium und Gallium-REE klar abgegrenzt", sagte CEO Eugene Hodgson. "Die von uns beobachteten Korrelationen zwischen Lithium und wichtigen Indikatorelementen, insbesondere auf Cruzeta und Grota do Maquém, bilden eine solide technische Grundlage für unsere Bohrungen der ersten Phase. Wir treiben jetzt die Genehmigungsverfahren und die Logistik voran, damit wir die Arbeiten so bald wie möglich aufnehmen können."

Abb. 1. Lage des Projekts Arapaima von Spark Energy Minerals im Lithium Valley, Brasilien, mit Darstellung der priorisierten Lithium- und Gallium-REE-Ziele (rechts) im Verhältnis zu Gebieten von Mitbewerbern (links).

Abb. 2. Geochemische Vektorkarte des Zielgebiets Cruzeta mit Hervorhebung der jüngsten Lithium-Untersuchungsergebnisse aus Oberflächenproben.

Abb. 3. Geologische Karte des Zielgebiets Caladão mit Hervorhebung der jüngsten REE-Untersuchungsergebnisse aus Oberflächenproben.

Abb. 4. Geologische Karte des Zielgebiets Caladão mit Hervorhebung der jüngsten Gallium-Untersuchungsergebnisse aus Oberflächenproben.

Tabelle 1: Li2O-Ergebnisse von SGS für die Flusssedimentproben.

Probe-Nr. Cs2O (ppm) Ga2O3 (ppm) Ga2O3 (g/t) Li2O (ppm) Nb2O5 (ppm) Rb2O (ppm) Sc2O3 (ppm) Tl2O (ppm) ARA-SS-253 41,98 52,38 52,38 307,81 91,55 475,71 12,27 3,43 ARA-SS-256 19,08 63,12 63,12 191,57 42,92 241,68 9,20 1,77 ARA-SS-275 16,11 73,87 73,87 133,46 64,37 194,66 k.A. 1,66 ARA-SS-257 14,84 52,38 52,38 120,54 37,19 150,92 k.A. 1,35 ARA-SS-255 13,57 41,63 41,63 111,93 28,61 196,85 k.A. 1,35 ARA-SS-281 10,71 53,72 53,72 109,78 75,82 205,60 k.A. 1,77 ARA-SS-254 7,85 29,55 29,55 83,95 32,90 94,05 k.A. 0,62 ARA-SS-279 9,97 57,75 57,75 83,95 58,65 147,64 k.A. 1,35 ARA-SS-283 11,45 63,12 63,12 83,95 61,51 146,54 k.A. 1,35 ARA-SS-274 10,39 49,69 49,69 81,80 52,93 203,41 k.A. 1,35 ARA-SS-273 9,12 51,03 51,03 77,49 51,50 166,23 k.A. 1,14 ARA-SS-282 7,21 37,60 37,60 77,49 114,44 166,23 k.A. 1,14 ARA-SS-272 1,17 64,46 64,46 73,19 134,47 50,31 13,80 k.A. ARA-SS-277 7,10 38,95 38,95 73,19 47,21 168,41 k.A. 1,14 ARA-SS-280 5,83 36,26 36,26 71,03 41,48 124,67 k.A. 0,94 ARA-SS-278 5,09 32,23 32,23 64,58 62,94 131,23 k.A. 0,94 ARA-SS-270 0,85 38,95 38,95 60,27 203,13 80,93 15,34 0,73 ARA-SS-271 0,64 42,98 42,98 60,27 978,47 48,12 23,01 0,52 ARA-SS-267 0,95 67,15 67,15 58,12 296,12 75,46 19,94 0,62 ARA-SS-262 0,64 64,46 64,46 51,66 532,15 63,43 16,87 k.A. ARA-SS-266 0,74 68,49 68,49 47,36 238,90 48,12 26,07 k.A. ARA-SS-269 0,64 60,44 60,44 45,20 135,90 56,87 12,27 0,62 ARA-SS-259 0,64 67,15 67,15 38,75 233,17 28,43 19,94 k.A. ARA-SS-265 0,53 51,03 51,03 38,75 308,99 40,46 21,47 k.A. ARA-SS-263 0,32 64,46 64,46 36,59 267,51 7,66 13,80 k.A. ARA-SS-264 0,32 65,81 65,81 36,59 748,16 14,22 16,87 k.A. ARA-SS-268 0,42 65,81 65,81 36,59 216,01 5,47 15,34 k.A. ARA-SS-258 0,42 65,81 65,81 34,44 462,06 10,94 21,47 k.A. ARA-SS-260 0,11 81,92 81,92 32,29 240,33 K.A. 23,01 k.A. ARA-SS-261 0,21 83,27 83,27 32,29 546,46 3,28 24,54 k.A.

Tabelle 2: Li2O-Ergebnisse von SGS für die Gesteinssplitterproben.

Probe-Nr. Cs2O (ppm) Ga2O3 (ppm) Ga2O3 (g/t) Li2O (ppm) Nb2O5 (ppm) Rb2O (ppm) Sc2O3 (ppm) Tl2O (ppm) ARA-CR-116C 172,39 212,38 212,38 7990,08 799,66 5728,26 127,31 22,45 ARA-CR-215 141,64 206,82 206,82 4150,02 1369,00 3825,40 141,11 19,95 ARA-CR-122 283,71 151,89 151,89 3721,67 841,14 3221,74 16,87 15,59 ARA-CR-114B 113,23 161,30 161,30 3007,04 590,80 3251,26 16,87 18,60 ARA-CR-112 24,60 135,76 135,76 2619,59 391,96 1815,37 26,07 11,12 ARA-CR-212 49,09 126,24 126,24 2567,93 871,18 2012,22 75,16 12,99 ARA-CR-131 94,57 155,79 155,79 2202,01 713,83 3290,63 9,20 18,70 ARA-CR-136 162,85 126,24 126,24 1956,62 437,74 2545,89 13,80 13,40 ARA-CR-205 762,59 141,02 141,02 1319,48 205,99 1786,94 k.A. 6,96 ARA-CR-203 46,97 115,50 115,50 992,30 331,88 1154,84 23,01 5,61 ARA-CR-132 88,31 84,61 84,61 908,36 268,94 1641,49 7,67 10,39 ARA-CR-147 57,46 162,50 162,50 858,85 347,61 1931,29 k.A. 7,38 ARA-CR-135 73,68 150,42 150,42 727,55 263,21 1849,27 15,34 7,59 ARA-CR-134 29,05 150,42 150,42 628,53 300,41 1521,19 15,34 6,86 ARA-CR-112B 11,56 81,92 81,92 589,79 135,90 571,95 k.A. 3,22 ARA-CR-133 13,99 123,56 123,56 477,86 160,22 1386,68 7,67 7,17 ARA-CR-207 125,95 51,03 51,03 462,79 67,23 383,85 k.A. 1,97 ARA-CR-208 42,83 68,49 68,49 460,64 120,16 484,46 52,15 1,97 ARA-CR-237 36,89 76,55 76,55 443,42 128,75 597,10 26,07 2,60 ARA-CR-231 28,20 52,38 52,38 413,28 90,12 448,37 10,74 2,18 ARA-CR-210 79,30 47,01 47,01 385,30 50,07 554,45 k.A. 3,01 ARA-CR-201 62,23 83,27 83,27 380,99 90,12 833,32 12,27 5,61 ARA-CR-238 30,85 68,49 68,49 376,69 91,55 539,14 15,34 2,49 ARA-CR-137 40,92 61,78 61,78 325,03 144,48 1175,62 k.A. 6,44 ARA-CR-112A 7,53 76,55 76,55 301,35 44,35 562,11 k.A. 4,05 ARA-CR-034A 4,13 32,23 32,23 266,91 68,66 400,26 9,20 2,39 ARA-CR-204 38,70 37,60 37,60 223,86 57,22 406,82 k.A. 2,49 ARA-CR-216 6,26 38,95 38,95 219,56 70,10 171,69 9,20 1,45 ARA-CR-219 1,38 28,20 28,20 206,64 38,62 285,43 k.A. 2,18 ARA-CR-227 15,48 32,23 32,23 202,34 28,61 333,55 k.A. 1,87 ARA-CR-220 5,19 41,63 41,63 195,88 226,02 382,76 24,54 2,91 ARA-CR-247 14,21 60,44 60,44 193,73 90,12 367,45 k.A. 1,45 ARA-CR-235 14,21 36,26 36,26 187,27 24,32 523,83 k.A. 2,81 ARA-CR-149 10,18 41,63 41,63 178,66 77,25 531,49 k.A. 5,20

Tabelle 3: REE- (TREO/MREO)-Analyseergebnisse der Flusssedimentproben aus dem Ziel Caladão.

Tabelle 4: REE- (TREO/MREO)-Analyseergebnisse der Gesteinssplitterproben aus dem Ziel Caladão.

Tabelle 5: Ga2O3-Analyseergebnisse der Gesteinssplitterproben aus dem Ziel Caladão.

Die Proben wurden von SGS Geosol, einem international zertifizierten Labor für Ressourcen- und Reservenberichte mit Sitz in Vespasiano im Stadtgebiet von Belo Horizonte, analysiert. Die Methoden wurden je nach Probentyp und den zu erwartenden Element-/Oxidbereichen ausgewählt. Flusssedimentproben wurden mit PRS80J-PA (Boden und Sediment; 80#-Siebung) aufbereitet. Gesteins- und Kernproben (frisch oder verwittert) wurden mit PRP70J_A2-PA aufbereitet (Zerkleinerung von 75 % auf <3 mm; Pulverisierung von 250 g zu 95 % <150#; Jones-Split). Für die chemischen Analysen wurde ICM90A (Natriumperoxidfusion plus ICP-OES/ICP-MS) verwendet. QA/QC-Maßnahmen umfassten die Entnahme eines Rohlings zu Beginn der Aufbereitung, von Duplikaten alle 15 Proben sowie einen zertifizierten Referenzstandard pro analytischer Charge.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAusIMM, dem qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien vorantreibt, die für den Übergang zu sauberer Energie unerlässlich sind. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf Brasilien, wo es umfangreiche Liegenschaften im aufstrebenden Lithium Valley des Landes kontrolliert - eine Region, die für ihr Potenzial an Lithium, Gallium und Seltenerdmetallen bekannt ist. Das Flaggschiffprojekt Arapaima von Spark erstreckt sich über etwa 91.900 Hektar und beherbergt mehrere Ziele für Lithium- und Gallium-REE-Mineralisierungen. Spark möchte durch systematische Exploration dazu beitragen, die sichere und nachhaltige Versorgung mit Mineralien zu stärken, die die Elektrifizierung, erneuerbare Energien und moderne Technologien antreiben. Das Unternehmen setzt sich für verantwortungsvolle Explorationspraktiken ein und fördert die Entwicklung einer transparenten und nachhaltigen Lieferkette für kritische Mineralien in Brasilien.

