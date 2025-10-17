Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der "shutdown" des Staatsapparates in den USA setzt sich fort und Hinweise auf eine Annäherung der beiden Parteien im Kongress und damit auf ein baldiges Ende der Blockade gibt es bisher nicht, berichten die Analysten der Helaba.Somit führen die Akteure an den Finanzmärkten weiterhin durch unsicheres Terrain. Die Analysten hätten an dieser Stelle bereits auf die eine oder andere alternative Datenquelle zu den ausbleibenden offiziellen Statistiken verwiesen. Insbesondere die Notenbanken erschienen eine wertvolle Quelle zu sein. So veröffentliche die Fed in Dallas einen wöchentlichen Index der wirtschaftlichen Aktivitäten, der Hinweise geben solle auf die BIP-Entwicklung. Dieser habe zuletzt eine Abschwächung angezeigt und stehe somit der erwarteten Zinssenkung der Fed Ende dieses Monats nicht im Wege. Allerdings beinhalte er auch offizielle Statistiken, sodass eine lange "shutdown"-Datenpause hier ebenfalls zu Problemen führen könne. ...

