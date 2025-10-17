Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Handelsgeschehen verlief hierzulande weitgehend in ruhigen Bahnen, berichten die Analysten der Helaba.In den USA seien aber die Sorgen um Kreditausfälle bei Regionalbanken größer geworden. Der entsprechende Aktienindex habe stark nachgegeben und im Zuge dessen hätten Gold (über 4.300 USD/Feinunze) und die Rentenmärkte profitiert. Inzwischen würden weitere Zinssenkungen der Fed mit mehr als 100 %iger Wahrscheinlichkeit gepreist, während bezüglich der EZB weiterhin eine abwartende Haltung vorherrsche. Auch bei den EWU-Spreads habe sich eine freundliche Tendenz gezeigt, denn in Frankreich habe Premier Lecornu die Vertrauensabstimmungen überstanden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de