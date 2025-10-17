© Foto: Dall-EBitMine nutzt die aktuelle Marktschwäche für weitere Ethereum-Käufe und treibt damit sein Ziel voran langfristig rund fünf Prozent des gesamten ETH-Angebots zu halten.Die Kryptowelt blickt erneut auf BitMine: Das Unternehmen hat seine Ethereum-Reserven um weitere 417 Millionen US-Dollar aufgestockt und damit seine Position als größter börsennotierter ETH-Halter weltweit ausgebaut. Laut On-Chain-Daten von Lookonchain erwarb BitMine insgesamt 104.336 ETH. Die Transaktionen wurden über die Krypto-Börse Kraken und den Verwahrdienst BitGo abgewickelt und auf drei neue Unternehmenswallets verteilt. Mit der jüngsten Aufstockung steigt der Gesamtbestand von BitMine auf über 3,03 Millionen ETH - …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE