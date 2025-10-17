Anzeige
Mehr »
Freitag, 17.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa rüstet Drohnenabwehr auf - und diese Aktie könnte die Technologie dazu liefern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
17.10.2025 10:09 Uhr
153 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Sorgen über US-Kreditkrise zieht Börsen nach unten

DJ MÄRKTE ASIEN/Sorgen über US-Kreditkrise zieht Börsen nach unten

DOW JONES--Bis auf die Börse in Südkorea sind die asiatischen Handelsplätze am Freitag den negativen US-Vorgaben gefolgt. Die Abgaben in Asien fielen aber sehr viel heftiger aus als jene in den USA. Geprägt war das Geschäft von Kursrückgängen im Finanzsektor, nachdem die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet hatten. Händler sprachen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes - einige brachten sogar eine möglichen Bankenkrise in den USA ins Spiel. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal, hieß es.

"Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagte NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Daher zählten auch in Asien Finanzwerte zu den Verlierern. Die sinkende Risikobereitschaft zeigte sich auch in einem weiteren Rekordhoch bei Gold, steigenden Yen-Wechselkursen und anziehenden Notierungen bei japanischen Staatsanleihen.

In Japan verlor der Nikkei-225 - auch belastet von der Yen-Stärke - 1,4 Prozent auf 47.582 Punkte. Der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, hielt indes die Tür für eine kurzfristige Zinserhöhung weiter offen. Gleichwohl gaben die Renditen japanischer Staatsanleihen wegen der gestiegenen Risikoaversion nach. Im Finanzsektor rauschten Mitsubishi UFJ Financial um 3 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial um 2,5 Prozent mit den Schlagzeilen um die US-Banken gen Süden. Die positive Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Japan ging angesichts der stark verminderten Risikobereitschaft völlig unter.

Südkorea trotzt dem Trend

In China gaben die Börsen ebenfalls deutlich nach - der HSI in Hongkong im späten Handel um 2,3 Prozent und der Shanghai-Composite um 2,0 Prozent. Der weiter schwelende Handelskonflikt mit den USA belastete zudem weiter. In Südkorea stieg der Kospi zunächst auf ein neues Allzeithoch - getrieben von Hoffnungen auf ein Handelsabkommen mit den USA. Allerdings kam der Index bis zum Handelsende von den Tageshochs wieder deutlich zurück und schloss unverändert. Damit hielt sich der Index im regionalen Vergleich aber ausgesprochen wacker. Vertreter beider Staaten hatten sich optimistisch über das Zustandekommen eines Handelsabkommens geäußert.

Der australische S&P/ASX-200 büßte 0,8 Prozent ein, Händler sprachen auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekorden. Die Krise um die US-Regionalbanken habe dabei als willkommener Anlass gedient. Nach der unerwarteten Nachricht vom Anstieg der Arbeitslosigkeit haben die australischen Finanzmärkte ihre Wetten auf eine Zinssenkung im November rasch erhöht. Die Wahrscheinlichkeit dafür hat sich auf rund 70 Prozent verdoppelt. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in Australien verhinderte höhere Abschläge am Aktienmarkt. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.995,30    -0,8%   +10,2%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    47.582,15    -1,4%   +19,5%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.748,89    +0,0%   +56,2%    08:30 
Schanghai-Comp.      3.836,87    -2,0%   +16,7%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.292,09    -2,3%   +29,1%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Do, 09:34  % YTD 
EUR/USD           1,1709     0,2   1,1690   1,1650 +12,4% 
EUR/JPY           175,16    -0,4   175,85   175,98  +8,0% 
EUR/GBP           0,8703     0,0   0,8699   0,8684  +5,0% 
GBP/USD           1,3455     0,1   1,3436   1,3415  +7,1% 
USD/JPY           149,59    -0,6   150,44   151,06  -3,9% 
USD/KRW          1.421,25     0,3  1.416,62  1.418,50  -3,7% 
USD/CNY           7,1051     0,1   7,1014   7,1053  -1,4% 
USD/CNH           7,1304     0,1   7,1255   7,1272  -2,8% 
USD/HKD           7,7688    -0,0   7,7708   7,7719  +0,1% 
AUD/USD           0,6461    -0,4   0,6486   0,6503  +5,2% 
NZD/USD           0,5726     0,0   0,5726   0,5736  +2,2% 
BTC/USD         106.381,05    -1,9 108.487,65 110.902,35 +17,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          56,69    56,99    -0,5%    -0,30 -20,1% 
Brent/ICE          60,73    61,06    -0,5%    -0,33 -18,3% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.356,00  4.326,23    +0,7%   +29,78 +60,5% 
Silber            54,04   54,175    -0,3%    -0,14 +83,9% 
Platin          1.448,38  1.469,31    -1,4%   -20,93 +62,6% 
Kupfer            4,95    5,00    -1,1%    -0,05 +20,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 03:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.