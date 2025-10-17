EQS-Ad-hoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Personalie
Mögliche personelle Veränderungen im Vorstand
Das Präsidium des Aufsichtsrats der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ("Porsche") hat heute den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit Herrn Dr. Oliver Blume, dem Vorstandsvorsitzenden von Porsche, über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand von Porsche zu führen. Als möglicher Nachfolger im Amt des Vorstandsvorsitzenden steht Herr Dr. Michael Leiters zur Verfügung, der Chief Executive Officer von McLaren Automotive Limited war. Mit Herrn Dr. Leiters werden Verhandlungen aufgenommen. Herr Dr. Blume würde das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG fortführen.
Ende der Insiderinformation
