Die türkische Lira hat ein neues Rekordtief erreicht und setzt ihren Abwärtstrend fort. Experten erwarten, dass die Zentralbank die Abwertung der Lira weiter steuern wird, solange diese unter der Inflationsrate bleibt.Am Freitagmorgen fiel die Lira zunächst um 0,2 Prozent auf 41,9500 Lira je US-Dollar, erholte sich jedoch kurz darauf, um dann erneut zu fallen. Um 10:55 Uhr Ortszeit in Istanbul notierte sie bei 41,8225 Lira je US-Dollar, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht. In diesem Jahr hat die Lira bereits 16 Prozent ihres Wertes verloren und steuert auf die 15. Woche mit Verlusten in Folge zu. Emre Akcakmak, Senior Portfolio Advisor bei der East Capital Group, kommentierte die
