Der Anbieter von Beratungssoftware für Finanzdienstleister Bridge ITS GmbH hat seine webbasierte Beratungsplattform weiter ausgebaut. Zu den neuen Features zählt eine KI-gestützte automatisierte Transkription des Beratungsgespräches in ein System von Handlungsanweisungen. Die in Dresden ansässige Bridge ITS GmbH hat ihre webbasierte Anwendung für mehr Interaktion im digitalen Gespräch erweitert. Die Entwicklung von "bridge 2.0" bezeichnet der Anbieter von Beratungssoftware für Finanzdienstleister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
