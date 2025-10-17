Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal 2025 voraussichtlich so langsam gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr, wie die jüngsten Daten zeigen. Das sorgt am Freitag zwar für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Doch mittelfristig könnte es sogar enorm positiv für die Entwicklung der chinesischen Aktienmärkte sein.Laut einer Umfrage wird ein BIP-Zuwachs von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet - nach 5,2 Prozent im zweiten Quartal. Trotz Rekordexporten und einem Handelsüberschuss von bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
