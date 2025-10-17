Die Aktie der Deutschen Bank steht am Freitag massiv unter Druck. Im frühen Handel verliert das Papier zeitweise über sechs Prozent und ist damit klares Schlusslicht im DAX. Vor dem Wochenende zeigt sich die Stimmung an den Märkten nervös - vor allem ein Thema sorgt für Verunsicherung.Auslöser der jüngsten Abwärtsbewegung speziell bei den Banken sind erneut Probleme bei mehreren kleineren US-Regionalbanken. Nach Berichten über hohe Abschreibungen und mutmaßlich betrügerische Kreditvergaben gerieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
