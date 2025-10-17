In den USA haben zwei Regionalbanken Probleme mit Krediten gemeldet. Das löste Schockwellen an den Weltbörsen aus und sorgt für heftige Kursverluste bei Banken. Spitze eines Eisbergs?Die Sorgen vor einer neuen Regionalbankenkrise in den USA haben am Vorabend bereits die Wall Street belastet. Zwei kleinere Institute hatten Probleme mit Krediten bekanntgegeben. Der europäische Bankenindex Stoxx Europe 600 Banks lag am Freitag Vormittag über zwei Prozent im Minus und war damit schwächster Sektor in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag