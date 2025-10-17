In seinem neuen Börsenbrief China Stock Report hat AKTIONÄR-Experte Michael Diertl erst am Montag zum Kauf der Canaan-Aktie geraten. Nur drei Tage später stand diese 80 Prozent höher, ein echter Volltreffer. Doch seitdem stehen die Papiere unter Druck, haben bereits deutlich vom Hoch verloren. Zeit zu verkaufen oder sogar eine Nachkaufchance?Am Montag stellte Canaan ein Pilotprojekt mit dem kanadischen Energieunternehmen Aurora AZ Energy vor. Dabei will man überschüssige Gase, welche normalerweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
