Mit den großen Wall-Street-Banken begann Anfang der Woche die Berichtssaison bei US-Finanzinstituten. Diese lieferten gewohnt gut ab, bei den Geldhäusern in der zweiten Reihe sieht das aber anders aus. Gestern schreckten mehrere Abschreibungen bei Regionalbanken den Markt auf.Zions Bancorporation meldete gestern vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen nächsten Montag eine Abschreibung in Höhe von 50 Millionen Dollar auf einen ausgefallenen Kredit. Auch die Regionalbank Western Alliance musste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär