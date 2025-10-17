Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Rumänien hat eine neue Staatsanleihe (ISIN XS3200183583/ WKN A4EJFS) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 135,943 Millionen Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen Kupon von 6,500% pro Jahr. Die erste Zinszahlung erfolge am 7. Oktober 2026. Der Kupon werde einmal jährlich ausgezahlt. Die Laufzeit ende am 7. Oktober 2045. Der Kurs betrage aktuell 98,00%, was einer Rendite von 6,684% entspreche (Stand: 15. Oktober 2025). Die Mindestanlage liege bei 1.000 Euro. Die Anleihe sei nicht nachrangig. Rumänien werde von Standard & Poor's mit BBB- bewertet - und liege damit noch im Bereich des Investment Grade. (News vom 16.10.2025) (17.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de