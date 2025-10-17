Frankfurt (www.fondscheck.de) - Während im ETF-Handel mehrheitlich auf steigende Kurse gesetzt wird, ist die Stimmung im Fondshandel deutlich verhaltener, so die Deutsche Börse AG."In der Aufwärtsbewegung Richtung Allzeithochs haben wir in deutschen und europäischen Aktienfonds viele Gewinnmitnahmen gesehen", berichte Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank. "Während der anschließenden Korrektur gab es ebenfalls große Verkäufe und einige Stopps wurden getriggert". Abgaben melde die Händlerin vor allem für den DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) und den DekaFonds CF (DE0008474503). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
