Die chinesische Regierung will die Ladeinfrastruktur im Land bis Ende 2027 stark ausweiten - auf 28 Millionen öffentliche Ladepunkte mit kumuliert 300 Gigawatt Leistung. Flankiert wird der Ausbau von einem ganzen Bündel an Maßnahmen zur Netzertüchtigung, Anbindung unterversorgter Regionen und zu verbesserten Services. Laut einem neuen Dokument der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) rechnet die chinesische Führung bis Ende 2027 mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net