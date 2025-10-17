Directors' Dealings, Art 19 MAR
17.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
101342 17.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|73,00
|73,10
|11:35
|73,00
|73,10
|11:34
Directors' Dealings, Art 19 MAR
17.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
101342 17.10.2025 CET/CEST
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:51
|EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.10.2025...
► Artikel lesen
|Mi
|Strabag slides 10% after major shareholder trims stake
|Di
|Wie Strabag und Porr um das Erbe der Vamed ringen
|Sa
|STRABAG SE kurz vor dem großen Ausbruch!
|10.10.
|Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX geht mit klaren Verlusten ins Wochenende
| WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag mit klaren Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Nach einem impulsarmen Handelstag verlor der österreichische Leitindex ATX in den letzten...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|STRABAG SE
|73,40
|-1,08 %