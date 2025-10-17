Thüringen (ots) -Fehlendes Personal in der Pflege sorgt für eine massive Angebotskrise. Steigende Kosten gefährden die Pflegeanbieter in ihrer Wirtschaftlichkeit und belasten die Pflegebedürftigen, bzw. die Sozialämter durch hohe Eigenanteile.Der 9. Pflegekongress des bpa Thüringen lotet die Möglichkeiten aus, wie den Herausforderungen durch schnellere Anerkennung ausländischer Fachkräfte, neue Digitalisierungsstrategien oder innovative Formen der Aus- und Fortbildung begegnet werden kann.Der hochkarätig besetzte Kongress des bpa Thüringen, dem größten Verband ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen im Freistaat, bringt Verantwortliche von Politik, Praxis und Kassen zusammen.Gemeinsam beleuchten sie Herausforderungen und Lösungsansätze für die "Zukunft der Pflege in Thüringen".Gerne stehen wir für Interviewanfragen im Vorfeld zur Verfügung.9. Pflegekongress des bpa Thüringen - "Zukunft der Pflege in Thüringen"Wann: Donnerstag, 23.10.2025, 10:00 Uhr - 16:30 UhrWo: COMCENTER Brühl, Mainzerhofstraße 10 | 99084 ErfurtPressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: +49 361 653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6139687