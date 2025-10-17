© Foto: OpenAIDas US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo hat kürzlich die Coverage für bedeutende börsennotierte Bergbauunternehmen aufgenommen und dabei zwei Firmen hervorgehoben.Freeport-McMoRan Trotz eines Erdrutsches im September 2025 im Grasberg-Bergwerk, der die Produktion um 35 Prozent reduzierte, erwartet Wells Fargo, dass die Anleger über diese Störung hinwegsehen werden. Die Bank betrachtet Freeport-McMoRan als besonders attraktiv vor dem allgemeinen Hintergrund von Produktionsschwierigkeiten in der Branche, da Tagebaue zunehmend in Untertagebetriebe umgewandelt werden. In jüngsten Entwicklungen hat Freeport-McMoRan zugestimmt, einen Anteil von 12 Prozent an seiner …Den vollständigen Artikel lesen ...
