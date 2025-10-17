Nach einer längeren Durststrecke steht ein führender Entwicklungs- und Technologiepartner der Autoindustrie vor dem Comeback. Das Unternehmen hat seine Prozesse verschlankt, die Innovationspipeline gefüllt und sich im Markt neu positioniert. Nun könnte die Zeit reif sein, wieder den nächsten Gang einzulegen.Die Weichen dafür sind gestellt: Nach Jahren verhaltener Investitionen ziehen die Projektentscheidungen der großen Hersteller wieder an. Schon jetzt deuten steigende Auftragseingänge und eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär