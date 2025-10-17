DAX rutscht ab - globale Märkte unter Druck

Zum Wochenschluss präsentiert sich der deutsche Leitindex deutlich schwächer. Die Kurse gaben im frühen Handel spürbar nach, während auch die US-Futures klar ins Minus tendieren. In Asien setzte sich die Abwärtsbewegung fort, der Nikkei schloss ebenfalls im roten Bereich.
Makroökonomischer Überblick:
Im Fokus steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der NABE-Tagung in Philadelphia. Powell betonte, dass die wirtschaftliche Aktivität etwas robuster ausfalle als erwartet, warnte jedoch vor zunehmenden Risiken am Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungsdynamik habe sich spürbar abgeschwächt, was teilweise auf eine geringere Zuwanderung und sinkende Erwerbsquote zurückzuführen sei. Am Abend richtet sich der Blick zudem auf die Veröffentlichung der US-Baubewilligungen für September. Analysten erwarten ein stabiles Niveau von rund 1,33 Millionen Genehmigungen, was auf eine anhaltende Zurückhaltung im Wohnungsbau hindeutet.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Continental überraschte mit vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal und übertraf die Markterwartungen deutlich. Der Konzern meldete einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 11,4 Prozent, gestützt durch ein starkes Reifengeschäft und Kostendisziplin. Diese positive Abweichung sorgte für kräftige Kursgewinne im frühen Handel.
EssilorLuxottica legte nach Vorlage der Quartalszahlen ebenfalls deutlich zu. Der Brillenkonzern erzielte mit 6,87 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte, ein Plus von 11,7 Prozent. Treiber waren innovative Wearables wie die neuen Ray-Ban-Meta-Modelle sowie zweistellige Zuwächse in Nordamerika und EMEA. Auch die jüngste FDA-Zulassung für Stellest-Linsen und strategische Zukäufe im MedTech-Bereich stärkten das Vertrauen der Anleger.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B0Q
|15,87
|22178,679007 Punkte
|14,97
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG6351
|8,91
|22876,900769 Punkte
|14,47
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2H7F
|10,55
|24840,039888 Punkte
|8,38
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9L3B
|2,89
|23536,366403 Punkte
|93,14
|Open End
|S&P 500 Index
|Bear
|UG9TC9
|9,10
|7618,835826 Punkte
|6,12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|SAP SE
|Call
|HD77XR
|0,27
|320,00 EUR
|9,33
|17.06.2026
|Adobe Inc.
|Call
|UG57YQ
|5,31
|300,00 USD
|3,72
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG7GML
|15,08
|24100,00 Punkte
|7,17
|18.09.2026
|TSMC Ltd. (ADRs)
|Call
|UG40KP
|5,32
|300,00 USD
|3,02
|13.01.2027
|MTU Aero Engines AG
|Call
|UG48SD
|1,65
|400,00 EUR
|8,14
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|LVMH SE
|Long
|HC3WX4
|1,43
|401,553878 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Short
|HD3M2W
|0,74
|28317,056589 Punkte
|-6
|Open End
|XPeng Inc. (ADRs)
|Long
|UG5DDV
|3,51
|17,100328 USD
|5
|Open End
|Tesla
|Long
|UG4CT7
|1,68
|357,380158 USD
|6
|Open End
|Ströer SE & Co. KGaA
|Long
|UG3X6M
|2,85
|26,872503 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;
