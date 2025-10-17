Nemetschek (NEM) stärkt weiter seine Position als führender Anbieter von Software für Bauwesen und Architektur und erweitert durch die US-Übernahme von Firmus AI seine KI-Kompetenzen. Der Zukauf ergänzt die Bluebeam-Plattform um intelligente Analysewerkzeuge für Planungsdaten und unterstreicht Nemetscheks langfristige "AI-first"-Strategie. Mit der fortschreitenden Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle verbessert sich die Umsatzvisibilität, und wir erwarten eine anhaltende Dynamik im zweiten Halbjahr 2025, da sich die Bauaktivität stabilisiert. Vor Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 4. November rechnen wir mit einem Umsatz von 299 Mio. EUR, einem EBITDA von 91 Mio. EUR und einem EPS von 0,47 EUR - leicht über dem Konsens. Wir bestätigen unser Kursziel von 125,00 EUR und heben die Aktie auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se





