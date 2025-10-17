Die Kölner gehen in die Offensive. DEUTZ (DE0006305006) steigt als Lead-Investor in eine Finanzierungsrunde des Münchner Defense-Tech-Unternehmens ARX Robotics ein und schmiedet gleichzeitig eine strategische Partnerschaft. ARX entwickelt unbemannte Bodenfahrzeuge für militärische Zwecke, und DEUTZ soll künftig die Antriebe liefern. Eine Kooperation, die zeigt, wohin die Reise für den traditionsreichen Motorenhersteller geht. Antriebe für unbemannte Kampfsysteme: Die Partnerschaft zielt darauf ab, DEUTZ-Antriebssysteme in die unbemannten Landfahrzeuge von ARX zu integrieren. Dabei geht es um batterieelektrische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
