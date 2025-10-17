© Foto: knowlesgallery - stock.adobe.comMicrons Chip-Geschäft in China erholt sich nicht mehr. Jetzt zieht das Unternehmen Konsequenzen.Micron plant, die Lieferung von Serverchips an Rechenzentren in China einzustellen. Das Geschäft habe sich durch das Auslieferungsverbot von 2023 nicht mehr erholt, sagen Insider gegenüber Reuters. Micron war der erste US-amerikanische Chiphersteller, der von Peking ins Visier genommen wurde - als Vergeltung für eine Reihe von Beschränkungen Washingtons, die darauf abzielten, den technologischen Fortschritt der chinesischen Halbleiterindustrie zu bremsen. Das Unternehmen wird aber weiterhin Chips an Kunden aus dem Automobil- und Mobiltelefonsektor nach China verkaufen, heißt es. Auch der …Den vollständigen Artikel lesen ...
