NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
