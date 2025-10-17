Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz ruft aktuell das Produkt "Freshona Himbeeren Tiefgefroren" mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 11.07.2027 öffentlich zurück. In dem Produkt wurde Cadmium über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen. Daher sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls verzehrenDas betroffene Produkt "Freshona Himbeeren Tiefgefroren" wurden bei Lidl Schweiz verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Schweiz sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Freshona Himbeeren Tiefgefroren" mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 11.07.2027 betroffen.Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.Lidl Schweiz entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100935994