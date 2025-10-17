Die US-Kryptobörse Coinbase startet eine neue Plattform für Geschäftskunden. Das Angebot soll es kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglichen, Krypto-Zahlungen abzuwickeln, Vermögenswerte zu verwalten und Renditen auf Stablecoins zu erzielen. Damit zielt das Unternehmen auf einen lukrativen Markt.Unter dem Namen "Coinbase Business" bündelt das Unternehmen mehrere Funktionen in einer Finanzplattform. Firmen können damit nicht nur Krypto-Zahlungen von Kunden empfangen oder Partner bezahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
