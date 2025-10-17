Google experimentiert aktuell mit einem neuen Feature in Maps. Dadurch wird User:innen die theoretische Fahrtzeit nach Hause angezeigt, obwohl sie gar nicht nach der Route gesucht haben. Welchen Vorteil diese kleine Änderung haben kann. Wenn du Google Maps nutzt, um regelmäßig die Route nach Hause zu berechnen, wirst du dich womöglich schon geärgert haben. Schließlich siehst du erst, welche Hindernisse wie Sperrungen und Staus auf dich warten, wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n